Маленький крольчонок думает, что кот – его мама (Видео)

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик про кота и кролика появился в интернете.

Хозяин животных прокомментировал дружбу питомцев так: "Взрослый кот по имени Викос жил один с хозяевами, но в один прекрасный день его жизнь изменилась, в квартире появились маленький кролик и маленькая кошечка".

В ролике видно хорошее отношение животных друг к другу. Кот вылизывает кролика, а тот, в свою очередь, всюду следует за ним. Примечательно, что в кадре иногда появляется кошка, однако она не обращает никакого внимания на других питомцев.

Такая дружба удивила многих пользователей сети. Подписчики канала оставили много восторженных комментариев: "Это удивительно!", "Прикольная парочка", "Как приятно смотреть на взаимоотношения этих чудесных созданий!", "Какая прелесть, котику теперь веселее жить". -0-