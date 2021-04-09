Мало кому удалось узнать Викторию Лопыреву после смены имиджа (Фото)

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и участница многих конкурсов красоты Виктория Лопырева опубликовала в Instagram новый пост, однако он вызвал массу вопросов у поклонников.

Звезда загрузила новый снимок, однако мало кому удалось ее узнать. Фолловеры Виктории Лопыревой отметили, что длинноногая блондинка изменилась до неузнаваемости. У звезды поменялись черты лица, разрез глаз и даже их цвет.

Юзеры посчитали, что виной всему чрезмерное увлечение звезды фотошопом, однако другие уверены, что причина в многочисленных пластических операциях. Что правда - это неизвестно, однако бурное обсуждение внешности Виктории Лопыревой после смены имиджа продолжается. -0-