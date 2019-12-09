"Малышка на миллион!" – поклонники поддержали дочку Тимати лайками

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рэпер Тимати поделился в сети трогательной фотографией с дочерью, которой нужны лайки от фолловеров звездного папы.

Снимок с пятилетней Алисой рэп-исполнитель выложил на своей странице в Инстаграм.

"Вдруг спросила много ли будет лайков??? У меня чуть телефон не упал. Сначала грешил на маму, но после выяснил, что этот топик обсуждений из детского сада", - подписал фотографию Тимати.

Подписчики оценили селфи рэпера с дочкой. "Малышка на миллион лайков)))", - прокомментировали снимок фолловеры.

Как сообщалось, дочка Тимати живет со своей мамой Аленой Шишковой. 37-летний звездный папа также принимает участие в воспитании маленькой Алисы.-0-

Фото из Instagram