Мама сделала в детской открытие, после которого ей посоветовали сжечь дом - видео

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появился ролик, который впечатлил, а также напугал многих юзеров сети. Разумеется, это принесло кадрам сотни тысяч просмотров.

Мама из Австралии решила поделиться в сети своей находкой, которую она сделала на окне в комнате своих детей. Молодая родительница вошла в помещение и обнаружила на подоконнике и потолке десятки пауков. После этого многие люди, а особенно арахнофобы, предложили ей кардинальный способ решения проблемы.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7 — ???? Petie R ???????????????????????????? (@PrinPeta) January 28, 2021

Многие юзеры оказались в ужасе, а самые впечатлительные посоветовали женщине забирать детей и сжечь жилище до основания. Сама молодая мама тоже была не рада такому "соседству", а других людей опубликованные кадры только еще больше убедили в том, что Австралии - это "заповедник" дьявола. -0-