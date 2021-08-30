Мама смеялась сквозь слезы, когда увидела куклы дочери - они стали королевами! (Фото)

Фото LadBible
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно с молодой мамой по имени Виктория Ингем из Великобритании приключился забавный случай. Об этом пишет издание LadBible.
Однажды вечером мама вернулась с работы и увидела дома очень печальную и смешную картину. Постаралась ее дочь по имени Эсме, которая решила сделать из своих кукол королев. Для этого малышка нашла несколько банкнот с изображением Елизаветы II и принялась аккуратно вырезать лицо, чтобы после наклеить их на своих кукол.
"Пластическая" операция на игрушках прошла успешно, вот только мама не оценила творческого порыва Эсме. Женщина сквозь слезы смеялась, смотря на куклы дочери, ведь они стали действительно дорогими.
Молодая мама не очень много зарабатывает, потому что параллельно еще и учится, поэтому такая потеря стала для нее ударом. К тому же девочка еще и устроила маме выговор: "Мама, у меня три куколки, а у тебя было всего две денежки!"
Девушка решила поделиться своей историей в соцсетях, где ее пост мигом стал популярным. Пользователи предложили свою помощь, а также не удержались от шуток. "Куклы стали королевского происхождения", "Эти куклы теперь выглядят очень дорого", "Ну все, можно расширять королевскую семью", - написали люди в комментариях, а снимки быстро привлекли внимание юзеров и СМИ. -0-
Однажды вечером мама вернулась с работы и увидела дома очень печальную и смешную картину. Постаралась ее дочь по имени Эсме, которая решила сделать из своих кукол королев. Для этого малышка нашла несколько банкнот с изображением Елизаветы II и принялась аккуратно вырезать лицо, чтобы после наклеить их на своих кукол.
"Пластическая" операция на игрушках прошла успешно, вот только мама не оценила творческого порыва Эсме. Женщина сквозь слезы смеялась, смотря на куклы дочери, ведь они стали действительно дорогими.
Молодая мама не очень много зарабатывает, потому что параллельно еще и учится, поэтому такая потеря стала для нее ударом. К тому же девочка еще и устроила маме выговор: "Мама, у меня три куколки, а у тебя было всего две денежки!"
Девушка решила поделиться своей историей в соцсетях, где ее пост мигом стал популярным. Пользователи предложили свою помощь, а также не удержались от шуток. "Куклы стали королевского происхождения", "Эти куклы теперь выглядят очень дорого", "Ну все, можно расширять королевскую семью", - написали люди в комментариях, а снимки быстро привлекли внимание юзеров и СМИ. -0-