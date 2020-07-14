Мама восхитила сеть, когда раскрыла натуральный лайфхак для уборки

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в Facebook поделилась своим лайфхаком, который тут же пришелся по вкусу тысячам хозяек. Внимание на историю обратило издание The Sun.

Женщина показала в сети фотографии идеальной духовки, которая буквально блестит. Разумеется, многие девушки поинтересовались, как же это возможно? Домохозяйка решила не утаивать информацию и раскрыла секрет, который поразил юзеров.

Оказалось, что девушка отказалась от бытовой химии и использовала для очистки духового шкафа обычный лимон. В комментариях под постом она призналась, что нанесла мякоть цитруса на поверхность духовки, а затем оставила впитываться сок на 25 минут. После этого достаточно было просто протереть стенки тряпкой.

Пост женщины быстро стал вирусным и многие отметили, что возьмут этот лайфхак себе на вооружение. "Я делаю так же, когда чищу душ. Грязи и разводов как не бывало", "Натурально и нетоксично! Все, как я люблю!" - написали юзеры Facebook. -0-