Мама всегда поможет: львица спасла своего малыша, который уже устал звать на помощь (Видео)

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появились милые и очаровательные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

В объектив камеры попала львица из кенийского национального заказника Масаи-Мара. Ее малыш спускался к водопою по обрыву, а на обратном пути застрял. Львенок начала жалобно звать на помощь, добавив интриги кадрам. Благо, мама всегда поможет, ведь львица не упускала из виду своих малышей и сразу же бросилась на помощь ребенку. Она схватила его за шкирку и вытащила к другим львятам.

Маленький львенок и его брат не пострадали, а вот кадры восхитили сеть, ведь за непродолжительное время видео собрало огромное число просмотров и множество самых разнообразных комментариев. -0-