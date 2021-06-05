Мама защитила сына от пандемии "уродливой стрижкой"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина на Тайване нашла неординарный способ оставить сына дома в период пандемии. Внимание на историю обратило издание Mothership.

В мае нынешнего года в стране началась вторая волна коронавируса. Родители были обеспокоены тем, что их дети гуляют на улице и выходят из дома. Одна из мам решила пойти на кардинальные меры, чтобы уберечь своего сына.

Вместе с 15-летнем парнем женщина отправилась на стрижку. Подросток хотел обычную прическу, однако у мамы были другие планы. Она, в тайне от мальчика, поговорила с парикмахером и попросила его сделать ребенку "уродливую стрижку". Таким способом заботливый родитель надеялся на то, что тинейджеру будет стыдно выходить из дома.

Фото Mothership

Парикмахер так и поступил, превратив волосы на голове парня в стрижку лысеющего мужчины за сорок. Мальчик был рассержен результатом и даже поругался с мамой, однако позже остыл. Мастер поделился снимками и историей в соцсетях. После этого началось самое интересное, ведь многие родители захотели своим детям сделать идентичную прическу, чтобы защитить их от пандемии. -0-