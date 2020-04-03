Маргарита Симоньян изумила сеть фотографиями дочери

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналистка Маргарита Симоньян поделилась новыми фотографиями своей маленькой дочери, которая восхитила соцсети внешним видом.

На нескольких фото запечатлен счастливый папа Тигран Кеосаян, который держит на руках малышку. Пользователи сети отметили, что младшая дочь Маро прекрасна, однако большинство изумленных комментариев были о бровях ребенка. Ее лицо обрамляют внушительные и густые черные брови, которые бросаются в глаза, хоть на кадрах и не видно полностью лица девочки.

Малышке всего четыре месяца, но фотографии с ней собирают в Instagram звездной мамы десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.-0-