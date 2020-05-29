Мария Шарапова поедает булки и хвалится прессом - все хотят знать ее секрет

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская теннисистка Мария Шарапова ушла из большого спорта и, по всей видимости, решила отвести душу при помощи еды. Все чаще у нее в социальных сетях появляются фото и видео с самым разнообразным фастфудом.

Don't let anyone take your croissant ???? this week ???? pic.twitter.com/i5mpIj6ZiP — Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 26, 2020

Пользователи сети отмечают, что Мария полностью заслужила эти маленькие радости, но после того, как увидят ее идеальный пресс, негодуют и задаются вопросом: как у нее это получается?

Оказалось, что от привычек трудно избавиться, и Мария Шарапова продолжает каждый день заниматься активными тренировками. Иногда физкультурой она занимается дома, а иногда выбирается на природу. Сама спортсменка призналась, что предпочла бы есть целый день, но напомнила поклонникам, что во время карантина тело нуждается в дополнительной дисциплине. -0-