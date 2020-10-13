Марина Александрова так изменилась, что фанаты ее узнали с трудом

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Марина Александрова опубликовала в Instagram снимок, который вызвал недоумение ее фолловеров - она появилась перед публикой в этой социальной сети в строгом образе.

Дело в том, что не все фанаты сразу ее узнали. Итак, актриса одета в черные брюки, белую рубашку и очки. А за спиной у нее - книги.

Многим этот строгий образ в черно-белом цвете запал в душу. Другие же фанаты написали, что любят более яркие образы актрисы.-0-