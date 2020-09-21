Марина Александрова восхитила поклонников утонченной фигурой в бикини

Марина Александрова. Фото из Instagram
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Марина Алекcандрова опубликовала в Instagram пост, который порадовал многочисленных фолловеров.
Знаменитость отправилась в Сочи на "Кинотавр", где в перерывах отдыхает на яхте. Погреться под теплым солнцем звезда решила в черном бикини, которое выгодно подчеркнуло утонченную фигуру Марины Александровой.
Разумеется, восхитительные кадры не остались без внимания поклонников актрисы, которые оставили десятки тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-