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16 февраля 2021, 05:00

Массовая авария на гонке NASCAR: 16 авто всмятку (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в США стартовал новый сезон гонок NASCAR, однако в самый разгар заезда произошла жесткая авария. Видео опубликовали в Twitter.

Массовая авария произошла во время начала заезда. Несколько десятков машин ехали очень близко к друг другу, когда два оппонента столкнулись. Один из гоночных автомобилей развернуло боком, после чего в него влетели другие пилоты.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал в результате столкновения, однако транспорту досталось сильнее. Многие авто не смогли продолжить состязание, а кадры с эффектной аварией в сети уже посмотрели почти 855 тысяч раз. -0-

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авария автогонки видео интернет соревнования социальные сети США
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