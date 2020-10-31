Мастера попросили починить телефон, но внутри было послание - видео

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Мани Варда поделился в TikTok своей историей, которая развеселила и озадачила юзеров.

В сервис по ремонту гаджетов пришла пара. Они просили мужчину отремонтировать смартфон, однако тут был подвох. Парень отправился в мастерскую и приступил к починке, когда внутри обнаружил записку и деньги. В послании говорилось, чтобы мастер не восстанавливал телефон, а сказал жене клиента, что техника не подлежит восстановлению.

За такую небольшую услугу мужчина предложил $100. Причиной стала история вызовов, которая не понравилась бы супруге. Парень решил помочь мужчине, а позже все пошло не так.

В слезах клиентка все-таки убедила мастера починить телефон. Он отказался брать деньги и вернул готовый смартфон, однако позже к нему явился злой муж. После этого Мани Варда приходилось лишь уворачиваться от летящих в него предметов, думая, в каком моменте этой истории он свернул не туда. -0-