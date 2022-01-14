Медики рассказали, как правильно сбросить лишние килограммы после праздников

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый год большинство из нас готовится к зимним праздникам – килограммами закупаются мандарины и конфеты, готовятся всевозможные салаты. Однако после веселых застолий нередко цифры на весах начинают показывать больше, чем обычно.

В таких случаях на помощь приходят разгрузочные дни. В очередном выпуске передачи "Жить здорово!" медики рассказали, как же организовать их правильно.

Гостем передачи стал известный юморист Аркадий Инин. Он комментировал необычные варианты разгрузочных дней, которые предложила Алсу Дуникаева, и в целом подтвердил, что выполнить рекомендации могут, пожалуй, все.-0-

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