Медики рассказали, какие продукты лучше исключить во время вакцинации от COVID-19

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" назвала продукты, которые могут воздействовать на эффективность прививки против коронавируса. Они могут способствовать плохому самочувствию и снизить ожидаемый результат от вакцины.

В период вакцинации медик советует не употреблять никакие спиртные напитки. Отказаться на некоторое время до и после она рекомендует и от клубники. А накануне вакцинации Малышева призывает не употреблять шоколад, сыр с плесенью, цитрусовые и копчености. Объяснила телеведущая это тем, что подобная еда может способствовать избыточной реакции иммунитета. Особенно это касается тех, у кого выявлена астма, аллергия, дерматит.-0-