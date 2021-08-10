Медведь нашел идеальную чесалку для спины - это столб (Видео)

Скриншот из видео
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из штата Южная Дакота стала свидетельницей уморительного момента, которым она с радостью поделилась на YouTube.
Женщина прогуливалась по городу, когда заметила медведя. Дикое животное не собиралось нападать на людей, ведь попало в затруднительную ситуацию - у него зачесалась спина. Для мишки это было невыносимо, однако он придумал хитрый выход.
Несколько секунд косолапый подумал и нашел идеальную чесалку для спины - это столб. Медведь встал на задние лапы и принялся будто танцевать. Момент получился настолько забавным, что девушка не смогла сдержать смех. Как, собственно, и огромное число юзеров сети. -0-