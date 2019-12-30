Меган Маркл и принц Гарри намерены встретить Новый год в особняке русского олигарха

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл собираются отпраздновать Новый год в доме, который принадлежит русскому олигарху, сообщает Mirror.

Члены королевской семьи будут праздновать Новый год в доме, который находится на самом берегу океана в Канаде. Компанию принцу и Маркл составят герцогиня Дория Рэгланд и маленький сын знаменитой пары - Арчи.

Фото Mirror

Отмечается, что стоимость особняка превышает 10 миллионов фунтов, а владелец пожелал остаться инкогнито. Такое условие было прописано в договоре аренды. Местные жители провинции Британская Колумбия рассказали, что этот дом считается самым престижным в округе и они не удивлены, что принц Гарри и Меган Маркл выбрали для новогоднего отдыха именно его.

В особняке множество роскошных спален, ванных и столовая, а также имеется игровая комната, бар, медиа и дегустационный зал. В гостиной размещен французский камин 17 века.

Фото Mirror

Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье. Семью сопровождали несколько десятков охранников и полиция, а, по слухам, 31 декабря здесь состоится грандиозная вечеринка. -0-