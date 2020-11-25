Меган Маркл перенесла выкидыш

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Марк рассказала, что у нее случился выкидыш. Об этом она заявила в своей колонке для газеты The New York Times.

Девушка призналась, что это произошло через некоторое время после переезда в США. В один из дней она ухаживала за своим сыном Арчи и почувствовала сильную боль. Меган Маркл решила незамедлительно обратиться в больницу, где врачи подтвердили выкидыш.

В своей колонке герцогиня детально рассказала про трагический момент. Супруга принца Гарри опустилась на пол вместе с сыном на руках и пела веселую колыбельную, чтобы успокоить себя и малыша. По ее словам, она понимала в тот момент, что теряет второго ребенка. -0-