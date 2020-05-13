Меган Маркл задумала раскрыть всю правду о королевской семье

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл собирается выпустить биографическую книгу, в которой расскажет всю правду о жизни с принцем Гарри и королевской семьей, об этом сообщает Daily Mail.

Источники издания, близкие к Маркл, рассказали, что она хочет выпустить книгу как можно быстрее. В ней жена принца Гарри намерена рассказать всю правду о происходящем в королевской семье, а также пролить свет на то, почему звездная пара была вынуждена отказаться от титула и переехать в США.

Выпуск книги под названием "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" намечен на август этого года. Источник также добавил, что Меган Маркл готова выпустить биографическую работу "хоть завтра", однако не все зависит только от нее. Авторами книги стали журналисты Омид Скоби ( Omid Scobie) и Кэролин Дуранд (Carolyn Durand).

Источник утверждает, что таким способом Меган Маркл хочет дать людям понять, что ее жизнь не была сказкой. Она мечтает, чтобы все поняли, какая жена принца Гарри на самом деле и желает разрушить образ требовательной дивы, которая якобы была груба со слугами и мечтала о власти и славе. Помимо всего прочего, источник Daily Mail утверждает, что Маркл больше всего ищет сочувствия и понимания.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не имеют королевских титулов и всех привилегий. -0-