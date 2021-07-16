Менеджер госпитализированной МакSим рассказала о самочувствии певицы

Певицы МакSим. Фото из Instagram

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель артистки Марины Максимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим, сообщила последние данные о состоянии звезды. По словам менеджера госпитализированной звезды, самочувствие певицы улучшилось. Процесс выздоровления займет некоторое время, однако врачи фиксируют положительную динамику в состоянии МакSим. Других подробностей не приводится. Напомним, знаменитость госпитализировали в одну из больниц Москвы 16 июня. С тех пор МакSим находится на ИВЛ, а медики проводят необходимые процедуры. Также у артистки диагностировали 70% поражение легких и обнаружили новые образования с признаками начавшегося регресса. Кроме этого, ранее появившиеся очаги не уменьшились, а только стали плотнее. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!