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16 июля 2021, 14:00

Менеджер госпитализированной МакSим рассказала о самочувствии певицы

Певицы МакSим. Фото из Instagram
Певицы МакSим. Фото из Instagram

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель артистки Марины Максимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим, сообщила последние данные о состоянии звезды.

По словам менеджера госпитализированной звезды, самочувствие певицы улучшилось. Процесс выздоровления займет некоторое время, однако врачи фиксируют положительную динамику в состоянии МакSим. Других подробностей не приводится.

Напомним, знаменитость госпитализировали в одну из больниц Москвы 16 июня. С тех пор МакSим находится на ИВЛ, а медики проводят необходимые процедуры. Также у артистки диагностировали 70% поражение легких и обнаружили новые образования с признаками начавшегося регресса. Кроме этого, ранее появившиеся очаги не уменьшились, а только стали плотнее. -0-

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