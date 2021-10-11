Мэрилин Мэнсон стал похож на типичную учительницу - масса мемов с фото уже заполонила сеть!

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный музыкант Мэрилин Мэнсон посетил в прошлом году мероприятие организации The Art of Elysium, куда отправился вполне себе в стандартном виде - в черной кожаной куртке, с выбеленным лицом и накрашенными глазами и губами.

Впрочем, сегодня эти кадры всплыли в сети и мигом превратились в объекты для шуток. Все дело в том, что Мэрилин Мэнсон на фото стал больше похож на типичную учительницу, которой вот-вот стукнет 60.

Один из юзеров отфотошопил кадр с музыкантом и разместил его в Twitter, где снимок рассмешил огромное число людей. Неудивительно, что те сквозь смех подхватили идею и принялись заполнять сеть массой мемов с участием Мэрилина Мэнсона. -0-

Cuando Marilyn Manson envejezca va a parecer maestra de primaria pic.twitter.com/rjXnCDtP5Q — m/ (Möshe) m/ ⑫ (@MosheOrtiz) September 28, 2021