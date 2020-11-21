Метеорит с небес сделал мужчину из Индонезии миллионером

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Индонезии в один момент стал миллионером, когда к нему на участок упал метеорит. Об этом пишет The Sun.

Случай произошел с 33-летним Джошуа Хутагалунгом, когда тот работал во дворе своего дома. В какой-то момент он услышал громкий звук. Как оказалось, крышу его жилища пробил метеорит размером с футбольный мяч.

Обычный камень с небес не привлек бы внимание СМИ, однако в данном случае все кардинально отличалось. Дело в том, что метеорит, который упал во двор жителя Индонезии, - очень древний, примерно 4,5 млрд лет, и может помочь ученым установить этапы развития Солнечной системы.

Фото The Sun

Мужчина, в свою очередь, не стал мудрить и продал метеорит коллекционеру за около $1,9 млн. Джошуа намерен потратить деньги на свою семью, а также пожертвовать часть суммы на строительства церкви. -0-