Милота длинною в жизнь: котик очаровал сеть своей необычной привычкой (Видео)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка опубликовала интересный ролик, который понравился пользователям соцсетей.

Женщина решила показать необычную и очень милую привычку своего кота. С самого маленького возраста питомец обожал играть со своим хозяином, однако еще больше любимцу нравилось запрыгивать на человека и ползать по нему как по дереву. Это выглядит очень мило. С годами котик подрос, но не отказался от развлечения.

Сегодня животное по-прежнему любит карабкаться по любимому человеку, а все происходящее выглядит, как милота длинною в жизнь. Неудивительно, что кадры понравились пользователям, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0-