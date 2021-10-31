Милота дня! Маленькие щенки обожают подсматривать за соседями (Видео)

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из Австралии записал на видео уморительный момент. Кадрами он поделился на YouTube.

На днях мужчина вышел во двор своего дома и перед ним предстала поистине милая картина. Несколько соседских щенков нашли "дырку" под забором и решили узнать, что же там. Животные просунули головы и стали наблюдать за своими соседями, которые были и не против такого развлечения.

Теперь малыши каждый день прибегают подсматривать за соседями, а также умиляют сеть, ведь кадры, записанные жителем Австралии, уже успели собрать в сети огромное число просмотров. -0-