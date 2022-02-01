Милота дня: водные процедуры песика после прогулки очаровали юзеров (Видео)

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка разместила в TikTok любопытный ролик, который не оставил равнодушным никого.

Хозяйка статной немецкой овчарки вернулась со своим питомцем с прогулки. На улице оказалось грязно, поэтому парочка сразу же отправилась в душ, чтобы провести некоторые водные процедуры. Точнее, им предстояло помыть лапки песика, а тот и не возражал.

Женщина взяла в руки лейку, а пушистик принялся поднимать лапы в воздух, чтобы помыть их наверняка. Этот момент очаровал юзеров, а многие отметили, что подобные водные процедуры можно определенно назвать милотой дня.-0-

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