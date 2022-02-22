Милота дня! Жираф проявил интерес к ребенку и стал героем трогательного видео

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодая мама из США отправилась со своим ребенком в парк дикой природы и смогла сделать кадры, которые умилили YouTube.

Американка вместе с сыном Беккетом гуляла по сафари-парку. Когда они подошли к жирафу, женщина решила записать видео. Она даже не подозревала, что сможет запечатлеть момент, который будет достоин называться "милотой дня".

Мальчик подошел к забору, а жираф уже пристально наблюдал за ним. В какой-то момент жираф решил обнюхать малыша, что удивило сеть, а когда животное лизнуло ребенка, сердца пользователей растаяли. Кадры растрогали многих, что принесло ролику огромное число просмотров.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ