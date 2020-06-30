Милую "машину" для мурчания запечатлели в Германии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Германии решила поделиться с пользователями YouTube кадрами, которые вызвали улыбку и умилили сеть.

Женщина представила широкой публике своего трехмесячного котенка Додо. Малыш каждый день удивляет хозяйку, но очередной сюрприз впечатлил ее очень сильно.

Кот прилег на кушетку. Девушка решила порадовать питомца и стала его расчесывать. Она подумала, что животное убежит, однако произошло противоположное: котенок закрыл глаза и начал мурчать как заведенная машина.

Девушка не могла упустить момент и запечатлела на камеру милую "машину" для мурчания.-0-