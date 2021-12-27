Милые игры попугая и котика очаровали пользователей YouTube (Видео)

Скриншот из видео
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Японии смог записать на видео уникальный момент, который пришелся по вкусу пользователям YouTube.
Парень проводил время дома, где вместе с ним живут большой попугай и кот, когда заметил интересную ситуацию. Пушистик и пернатый устроили милые игры, а главным действующим лицом развлечения стало перо. Мужчина с радостью записал этот момент на видео.
За милыми забавами питомцев оказалось интересно наблюдать со стороны. Поведение попугая и кота очаровало YouTube. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-