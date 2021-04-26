Милый шпиц завоевал сердца миллионов юзеров сети (Видео)

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие хозяева домашних питомцев сталкиваются с проблемой, когда работают из дома. Зачастую, животные очень рады постоянному пребыванию своих людей рядом, из-за чего и возникают комичные ситуации.

В сети множество роликов, когда коты или собаки значительно улучшают видеоконференции, однако этот милый шпиц пошел дальше. Малыш обожает мешать работать своему хозяину, но владелец песика нашел выход.

Хозяин создал настоящее место для релакса собаки на своем рабочем месте, а после начал загружать ролики на YouTube с участием милого шпица. Неудивительно, что малыш быстро завоевал сердца миллионов юзеров сети. -0-