Миниатюры на кружках и лоток фастфуда в Помпеях: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древний лоток для уличной еды в Помпеях, юбилей трезвости Энтони Хопкинса и рецепты фруктово-овощных смузи. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

В Помпеях археологи раскопали древний лоток-закусочную

Термополий, или древнеримский прилавок для продажи еды на улице, был обнаружен в 2019 году. Теперь, после раскопок и частичной реставрации, его показали публике.

Посуда с секретом

Брук Книппа, художница и керамист-самоучка, делает кружки в собственной технике. В нишах на стенках посуды размещаются крошечные фигурки – совы, лисы, еноты и даже киты.

Василий Имаев, поклонник творчества Gorillaz, задумался о здоровье слуха и разобрался, как использовать наушники безопасно.

Энтони Хопкинс отметил 45-летие своей трезвости

«Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих людей. Но в этот день ровно 45 лет назад меня как будто разбудил тревожный звоночек», — рассказал у себя в Twitter актер.

Фруктово-овощные смузи

Делимся тремя быстрыми рецептами полезных перекусов. Вот что можно приготовить из огурцов, шпината, кешью, авокадо и других ингредиентов.

Читайте только хорошие новости на БЕЛТА+!-0-

Фото из открытых источников