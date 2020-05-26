Модель Хайди Клум раскрыла секрет своей молодости

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась секретом своей молодости, которым может воспользоваться каждый. Ее слова публикует издание Elle.

Хайди Клум в разговоре с журналистами призналась, что каждый день умывает свое лицо детским шампунем. Телеведущая отмечает, что такое средство оказалось очень действенным, делая кожу нежной, а стоит оно сущие копейки.

Помимо этого, Хайди Клум призналась, что тратит на макияж не более 15 минут. Этого, по ее словам, хватает, чтобы использовать тушь для объема и подкручивания ресниц, а также румяна и гель для бровей.

Разумеется, знаменитость Хайди Клум не забывает о занятии спортом и здоровом питании. -0-