Модель показала обратную сторону пляжных снимков в бикини и повеселила Instagram

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша по имени Ана Чери представила в Instagram новый пост и рассмешила юзеров.

Девушка решила в нескольких фото продемонстрировать то, что скрывается за привлекательными снимками на пляже. Девушка разместилась возле воды, примерив черное бикини. Фотограф успел словить один кадр с моделью, но в следующий миг ее накрыла волна и блогершу буквально смыло с песчаного берега.

Фото из Instagram

Фолловеры оценили красоту и чувство юмора девушки, оставив под записью массу хвалебных комментариев. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-