Модель продемонстрировала стройную фигуру в 51 год и многие ей позавидовали

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель из Дании Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram пост, который вызвал зависть и восхитил юзеров сети.

Знаменитая 51-летняя звезда модных подиумов продемонстрировала на нескольких снимках свою стройную фигуру. Девушка примерила закрытый купальник, а локацией для фотографий стал черепаший заповедник в США.

Помимо демонстрации впечатляющих данных, Хелена Кристенсен призвала людей заботиться о природе, ведь человечеству повезло жить с такими соседями. Разумеется, многие из фолловеров поддержали супермодель, а другие не прекратили восхищаться стройной фигурой звезды. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-