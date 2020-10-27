Модель прогулялась в обтягивающем наряде и запечатлела реакцию прохожих на видео

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плюс-сайз-модель Алексас Морган решила провести эксперимент и записала на видео реакцию мужчин. Кадрами она поделилась в Instagram.

24-летняя девушка из США, у которой в социальной сети более четырех миллионов подписчиков, выбрала обтягивающие легинсы и короткий топ, чтобы отправиться на прогулку. В задний карман она положила телефон с включенной камерой, что помогло запечатлеть реакцию прохожих на ее соблазнительный вид.

На кадрах видно, как мужчины оборачиваются и смотрят на девушку, а самые восхищенные буквально преследуют ее. Для пущего эффекта модель зашла в супермаркет и бар. Реакция развеселила юзеров, которые быстро посмотрели видео более 120 тысяч раз. -0-