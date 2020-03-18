Модель с пятнистой кожей украсила обложку итальянского журнала - фото

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская модель Вини Харлоу давно приковала к себе внимание знаменитых фотографов и издателей модных журналов. В этот раз девушка украсила обложку издания Grazia Italia и поделилась снимками на своей странице в Instagram.

Свою популярность модель приобрела из-за необычной кожи. У Винни Харлоу заболевание витилиго, что делает ее кожу пятнистой. 25-летняя знаменитость запечатлена на фото для обложки в белой рубашке, пуловере бежевого цвета и белых туфлях.

Дополнили образ ярко-желтый клатч, а также необычная кожа модели. Поклонники тепло приняли снимки и оставили под записью огромное количество восторженных комментариев.-0-