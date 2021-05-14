Модель Синди Кроуфорд с новой фотосессией оставила позади молодых конкуренток

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Синди Кроуфорд в свои 55 лет приняла участие в откровенной фотосессии, а результатом поделилась в Instagram.

Знаменитость предстала перед камерой фотографа журнала Vogue. Снимки произвели фурор в сети, ведь Синди Кроуфорд в свои 55 оставила далеко позади молодых конкуренток. Модель выбрала для съемки несколько соблазнительных образов, которые выгодно подчеркнули красоту знаменитости.

Фанаты оказались в полном восторге от новой фотосессии Синди Кроуфорд. Об этом говорят тысячи восхищенных комментариев. Кроме этого, кадры быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-