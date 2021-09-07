Модель в двух фото показала, как фигура может измениться за секунды

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная блогерша и модель Джорджи Кларк недавно продемонстрировала для своих 700 тысяч подписчиков простой способ, который поможет сделать идеальное фото. Кадры разместили в Instagram.

Девушка решила наглядно доказать тот факт, что ничему в сети на слово верить нельзя. Для этого она сделала два фото, которые изменили ее внешний вид всего за несколько секунд. Тело блогерши кардинально преображается, а достаточно для этого всего нескольких простых движений.

На первом снимке Джорджи Кларк позирует с подтянутой фигурой и ее изгибы кажутся стройнее, однако уже на следующем кадре девушка превращается из фитнес-модели в женщину с обычной фигурой. Причем, для этого достаточно было лишь сместить пояс штанов ниже и принять неудачную позу. Модель отметила, что такие нюансы могут повлиять на любой снимок, поэтому перед съемкой важно проверить несколько главных критериев удачного фото: освещение, ракурс и позу.

Причем, девушка считает, что чаще всего удачные позы для фото универсальны. Достаточно поставить ногу вперед, руки разместить назад, а также держать осанку. После этого можно быть уверенным в том, что вы отлично получитесь в кадре. Пользователи восхитились хитростью блогерши и поблагодарили ее за полезную информацию. -0-