"Моя бабушка моет руки!": Гарик Сукачев призвал к гигиене с помощью песни

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант Гарик Сукачев поделился в Instagram новым роликом, который повеселил множество пользователей социальной сети.

На кадрах можно увидеть артиста, который моет руки. Этим видео Сукачев хочет напомнить людям, что самая уязвимая категория людей из-за коронавируса - бабушки и дедушки. Поэтому музыкант сделал кавер на свою самую популярную песню и перед камерой пропел знаменитые строчки: "Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя!".

Этот момент повеселил пользователей Instagram. Далее в ролике Гарик Сукачев призвал подписчиков заботиться о себе, а также о своих старших родственниках. Фанаты поддержали рокера в комментариях, а видео за несколько часов посмотрели десятки тысяч раз.-0-