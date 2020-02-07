Молодой папа нашел интересный способ, чтобы успокоить своего ребенка - видео

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Лони Картер проявил смекалку и нашел способ, как успокоить плачь своего ребенка. Внимание на ролик обратило издание The Sun.

Молодой папаша записал на диктофон телефона крики своего сына. Когда малыш начинал громко плакать - он включал ему аудиозапись. Затем мужчина обращается к малышу: "Это ты, приятель. Вот как ты звучишь".

Удивительно, но это сработало и через несколько секунд мальчик уже не плакал. В СМИ назвали подход папы "гениальным", однако пользователи сети не оценили хитроумную уловку.

Genius dad hack sees his son stop crying by playing back a recording of his screams pic.twitter.com/r5nJd5jo76 — The Sun (@TheSun) February 6, 2020

Многие посчитали, что сын плачет из-за громкой музыки на фоне. Другие уверены, что больше результата принесло то, если бы отец взял сына на руки. Впрочем, ролик в сети посмотрели уже сотни тысяч раз. -0-