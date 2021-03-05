Моряк на своих плечах спас с тонущего корабля четырех котят (Фото)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Героический случай произошел неподалеку от берега острова Ко Аданг в Таиланде. Об этом пишет Daily Mail.

В водах океана загорелось судно. Восемь членов экипажа спрыгнули с судна, однако еще четыре пушистых моряка остались на борту. К месту происшествия прибыл корабль ВМС Таиланда, чтобы осмотреть регион на предмет разлива нефти, однако военные заметили четырех котят, которые в страхе ждали спасения.

Тогда один из моряков прыгнул в воду и поплыл к четвероногим. Он на своих плечах перевез их на боевой корабль, а все происходящее запечатлели на фото. Теперь малыши находятся на базе ВМС Таиланда, где моряки их откармливают и не думают расставаться с котятами. -0-

Фото Daily Mail