Мощная магнитная буря обрушится на Землю 30 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали 14 относительно сильных вспышек. Одна из них относится к максимальному классу мощности - X, а порожденный ей выброс плазмы был направлен в сторону Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка класса X1.0. Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, 30 октября начнется мощная геомагнитная буря. Она продлится около 1,5-2 суток.

Специалисты ФИАН считают, что это событие станет крупнейшим природным явлением такого рода за последние несколько лет. Оно может привести к серьезным сбоям в работе систем спутниковой навигации и радиосвязи, а также может вызвать сбои в работе энергосистем и ложные срабатывания систем защиты.

Сам факт появления столь мощной вспышки стал большой неожиданностью, так как светило сейчас находится вблизи минимума активности. За последние четыре года вчерашнее событие стало лишь второй вспышкой класса Х, зафиксированной приборами спутников.

Вспышки происходят на Солнце регулярно. В ходе подобных событий светило резко выделяет огромное количество энергии в виде видимого светового, теплового и рентгеновского излучения. Вспышки могут нарушать работу спутников на орбите, мешать системам радиосвязи на Земле и угрожать здоровью космонавтов.-0-