Мощный торнадо, разрушивший сотни домов в Чехии, записали на видео

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непогода пришла на юго-восток Чехии, а за ней на регион обрушился сильный торнадо, который удалось записать на видео. Кадры опубликовали в Twitter новостного портала Disclose.tv.
На кадрах видно, как огромная воронка движется прямо к деревне. Отмечается, что природная стихия разрушила четыре поселения, а также а области фиксируются пожары и повреждения домов. Сильнее всего пострадали села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.
JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm— Disclose.tv ???? (@disclosetv) June 24, 2021
Согласно данным экстренных служб, среди населения есть погибшие, однако точное их число - неизвестно. Местные власти рекомендуют гражданам оставаться дома, ведь метеорологи не исключают возможности возникновения новых торнадо. -0-