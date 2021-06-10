Может не надо? Ученые оживили червей, которые пробыли во льду 24 тысячи лет

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из России, США, Германии и Чехии провели эксперимент над червями-коловратками и оживили их. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Указанный вид существ был обнаружен во льдах вечной мерзлоты и пробыл в заморозке последние 24 тысячи лет. Примитивные многоклеточные организмы выжили и спокойно вернули свою жизнеспособность после разморозки.

Этот вид червей отличается большой живучестью, что, по мнению ученых, поможет приблизить человечество к созданию механизмов анабиоза. По словам исследователей, результаты доказывают, что многоклеточное существо может прожить десятки тысяч лет с практически полностью остановившемся обменом веществ. Они надеются разгадать механизм, который предки червей выработали, чтобы защитить себя от неблагоприятных внешних условий. -0-