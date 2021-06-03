Мурминатор: кот выжил после трех покушений на свою жизнь

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пушистик из города Уордсли в Великобритании по кличке Тедди стал обладателем звания "самого крутого кота". Об этом пишет Daily Star.

За последние несколько месяцев кот становился объектом покушений на свою жизнь трижды. Первый раз в январе 2021 года неизвестный прострелил Тедди хвост из пневматического ружья. Той же зимой пушистик снова попал под "огонь" хулигана.

Наступила весна и кот спокойно гулял по улице, когда новая пуля прилетела ему в живот. Пушистик потерял много крови, но успел добраться до хозяйки, которая мигом отвезла его к ветеринару. Покушение оказалось неудачным и Тедди пошел на поправку, а вот полиция проводит поиск злоумышленника. Правоохранители, собственно как и хозяйка, считают, что стрелок может жить неподалеку.

Несколько покушений сделали из Тедди настоящую звезду соцсетей в Великобритании, ведь он уже получил звание "самого крутого кота в стране", а пользователи дали ему новое прозвище - Мурминатор. -0-