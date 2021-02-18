Муж отправил супруге селфи, но женщина уличила его в измене всего по одной детали (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно одна из пользовательниц TikTok опубликовала новый ролик, в котором поделилась своей историей.

Девушка пояснила, что ее муж уехал с друзьями в казино, а по прибытию отправил ей фотоотчет. Казалось бы, что на этом все и закончилось, однако одна деталь на снимке привлекла внимание супруги.

Всего по одной маленькой детали женщина уличила мужа в измене. Мужчина сделал селфи в ванной, пока рядом с раковиной лежал утюжок для волос. Может быть он решил себе выпрямить волосы, однако стрижка такого не позволяла. Тогда девушка сделал вывод: если это и отель, он точно там не один.

Юзеры поддержали женщину и подчеркнули, что тиктокерша сделала правильно, бросив изменщика. Впрочем, ролик набрал популярность и собрал более 4,5 млн просмотров. -0-