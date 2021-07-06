Муж подстриг жену с помощью строительного инструмента и впечатлил всех (Видео)

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно супруги Пэрис и Коул поделились в TikTok новым роликом, который восхитил всех.

Девушка захотела, чтобы муж подстриг ей кончики волос. Женщина предварительно намочила шевелюру, а после встала спиной к супругу. Тот взял в руки ножницы, но все не решался действовать, побоявшись сделать результат неровным. Тогда мужу пришла гениальная идея.

Он взял в руки строительный инструмент, а точнее уровень, и уже им разметил ровную линию. После этого мужчина сделал несколько надрезов с двух сторон и без проблем подровнял кончики волос своей жены. Такой необычный способ впечатлил всех, из-за чего ролик быстро собрал более 1,3 миллионов просмотров. -0-