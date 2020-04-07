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Калейдоскоп
07 апреля 2020, 13:03

Муж пощекотал жену и спас ей жизнь

Фото The Sun
Фото The Sun

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай невероятной удачи произошел с парой из города Брадфорд в Великобритании, сообщает издание The Sun.

Муж по имени Марк спас жизнь своей супруге, когда пощекотал ее перед сном. Девушка Эби Отуэй рассказала, что в один из вечеров они засыпали с любимым и в этот момент он начал ее щекотать.

В какой-то момент мужчина нашел под грудью жены уплотнение не больше горошины. Эби тут же подскочила с кровати и попыталась найти подозрительную аномалию самостоятельно, но у нее ничего не вышло.

Тогда девушка отправилась к врачам, которые провели обследование и тоже ничего не нашли, но после тщательного осмотра выяснилось, что у британки под грудью новообразование диаметром всего шесть миллиметров.

Как оказалось, у Эби была вторая стадия онкологического заболевания. Медики провели операцию и вырезали опухоль. Из-за ранней диагностики ей не потребовалась химиотерапия.

Жена считает, что муж спас ей жизнь, ведь если бы она была одинока, то могла обнаружить болезнь только на поздней стадии. Также она порекомендовала всем девушкам пройти обследование у маммолога. -0-

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