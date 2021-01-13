Мужчина бросился в замершее озеро, чтобы спасти собаку - видео

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Героизм человека может проявиться в самых необычных ситуациях, но чаще всего это можно заметить в отношении к животным. На один из таких случаев обратило внимание издание Yorkshire Evening Post.

Девятого января мужчина из города Понтефракт вышел с другом на пробежку. Все проходило хорошо, однако в самый разгар тренировки 31-летний Дарси Пелл заметил в соседнем водоеме собаку. Пес угодил в ловушку и не мог выбраться из ледяной воды. Тогда бегун быстро решил действовать и бросился в замершее озеро. Он руками разбивал перед собой лед, чтобы добраться до собаки.

Ему удалось вытащить чужого питомца на берег, а один из очевидцев записал геройский поступок на видео и опубликовал в сети. После этого мужчину по имени Дарси Пелл назвали настоящим героем, однако сам он себя таковым не считает. "Я не герой, просто увидел, что собака в беде", - рассказал в одном из интервью мужчина. Британец увлекается плаваньем в ледяной воде, поэтому знает что делать в подобных обстоятельствах, однако он посоветовал неподготовленным людям не совершать нечто подобное. -0-