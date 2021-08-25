Мужчина год не платил за дом, превратив его в свалку, которую проще сжечь, чем убрать (Фото)

Парень потратил на уборку чуть более четырех дней. За это время он выбросил около 8 тысяч пустых пивных банок. Кроме этого, ванна была полна ржавчины и грязи, туалет из-за сломанного слива был полон фекалий, и над ним высилась башня из использованной бумаги, а по всему жилищу валялись окурки и была грязь. Молодой человек справился и дом преобразился, но эта поучительная история станет уроком для многих владельцев арендного жилья. -0-



















Фото Daily Mail



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