Мужчина год не платил за дом, превратив его в свалку, которую проще сжечь, чем убрать (Фото)

Фото Daily Mail
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуже громких соседей может быть только жилец, который пренебрегает любыми правилами простой гигиены. Именно такая история и приключилась с жителем Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.
Однажды с 29-летним парнем по имени Фредди Джиллиум-Уэбб связался знакомый владелец дома, который наконец-то выгнал жильца, не платившего более года. Причем, не это оказалось самым плохим. Дело в том, что мужчина, проживавший в помещении, каждый раз увиливал от встречи с владельцем здания. Когда же жилец съехал, то владелец дома получил сообщение, что мужчина "слегка" намусорил.
Это было таким приуменьшением, что легко тянет на событие века. Мужчина за год превратил дом в свалку, которую было проще сжечь, чем убираться. Впрочем, владелец решил прибраться. Для этого он и позвал знакомого, который работал в клининге, но ничего подобного до этого не встречал.
Однажды с 29-летним парнем по имени Фредди Джиллиум-Уэбб связался знакомый владелец дома, который наконец-то выгнал жильца, не платившего более года. Причем, не это оказалось самым плохим. Дело в том, что мужчина, проживавший в помещении, каждый раз увиливал от встречи с владельцем здания. Когда же жилец съехал, то владелец дома получил сообщение, что мужчина "слегка" намусорил.
Это было таким приуменьшением, что легко тянет на событие века. Мужчина за год превратил дом в свалку, которую было проще сжечь, чем убираться. Впрочем, владелец решил прибраться. Для этого он и позвал знакомого, который работал в клининге, но ничего подобного до этого не встречал.
Парень потратил на уборку чуть более четырех дней. За это время он выбросил около 8 тысяч пустых пивных банок. Кроме этого, ванна была полна ржавчины и грязи, туалет из-за сломанного слива был полон фекалий, и над ним высилась башня из использованной бумаги, а по всему жилищу валялись окурки и была грязь. Молодой человек справился и дом преобразился, но эта поучительная история станет уроком для многих владельцев арендного жилья. -0-
Фото Daily Mail